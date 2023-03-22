С начала 2023 года компенсацию за капремонт во Владимирской области получили более 20 тысяч человек

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Право на компенсацию в 33 регионе имеют лица старше 70 лет, одиноко проживающих или проживающих в составе семьи, состоящей только из неработающих пенсионеров или неработающих инвалидов I или II групп. Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт им полагается в размере 50 процентов. Пенсионера старше 80 лет не платят за капремонт вовсе.

Компенсация назначается с месяца, следующего за месяцем обращения с заявлением о её назначении в государственное учреждение социальной защиты населения по месту жительства. К заявлению необходимо приложить документ, удостоверяющий личность; справку о лицах, совместно с заявителем зарегистрированных по месту жительства; СНИЛС и документы, подтверждающие право собственности на жилое помещение; трудовые книжки, подтверждающие, что заявитель и члены семьи не работают; документы, подтверждающие инвалидность I или II групп членов семьи собственника, — для собственников, имеющих в составе семьи инвалидов I или II групп; квитанции на уплату взноса на капитальный ремонт за последний месяц; согласие на обработку персональных данных.

Заявление может быть подано лично, по почте (заверенное в установленном порядке) или в электронной форме (подписанное электронной подписью в соответствии с действующим законодательством).