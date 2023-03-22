Во Владимире откроется еще один «Фермерский островок»

фото с сайта регионального Правительства

23 марта в торговом центре «Крейсер» во Владимире состоится открытие ещё одного «Фермерского островка». Проект реализуется Корпорацией МСП при поддержке Министерства сельского хозяйства Владимирской области. Это уже третий по счёту объект торговли местной продукцией, открытый в рамках проекта во Владимире.

Новый «Фермерский островок» поможет объединить около 20 сельхозтоваровпроизводителей. Основу ассортимента составят натуральное разливное молоко высокой жирности коров Голштинской и Айрширской пород, кисломолочная продукция, хлебобулочные изделия. Также на полках «Фермерского островка» будет представлен большой выбор сыров из Муромского и Петушинского районов, мёда из Юрьева-Польского, шоколада и конфет ручной работы из Киржача, чая, колбас и полуфабрикатов.