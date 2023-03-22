Жителю Александровского района, который сбил пешехода и скрылся, вынесли приговор

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Судом вынесен приговор в отношении 24-летнего жителя Александровского района.

В сентябре прошлого года в Струнино мужчина, управляя легковым автомобилем, не имея при этом водительского удостоверения, и двигаясь высокой скоростью, сбил переходящего проезжую часть по пешеходному переходу молодого мужчину. Не вызвав полицию и скорую, он скрылся с места ДТП, бросив автомобиль. От полученных травм пешеход скончался на месте.

При назначении наказания судом учтено, что подсудимый ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Учитывая, что ранее мужчина был осужден за преступление небольшой тяжести к обязательным работам на срок 360 часов, которые не отбыл, судом назначено наказание в виде лишения свободы на 5 лет 1 месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также его лишили прав на 2,5 года.

Судом удовлетворены исковые требования потерпевшей о возмещении имущественного ущерба и компенсации морального вреда, причиненного ей смертью близкого родственника.

Приговор в законную силу не вступил.