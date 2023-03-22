Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 марта 2023 12:00

Владимирская область попала в пятерку самых зависимых от импорта регионов

Наш регион соседствует с наиболее развитыми промышленными областями
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
.

.

Фото: Тимур ХАНОВ.

Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ оценил, какие субъекты Российской Федерации могут больше всего пострадать от введенных в 2022 году санкционных ограничений.

Владимирская область оказалась в пятерке рейтинга. На первом месте Калужская, на втором Ульяновская, третью строчку заняла Самарская область, а четвертую Республика Татарстан.

Эксперты отмечают, что в зоне максимального риска оказались индустриальные регионы, в чей конечной продукции высока доля импорта из тех стран, которые объявили России санкции из-за СВО.

Больше всего зависят от поставок комплектующих и технологических решений из-за рубежа: автомобилестроение (25% импорта); производство резиновых и пластмассовых изделий (18%); производство прочих транспортных средств (16%); машины и оборудование (15%); фармацевтика (15%).