Владимирская область попала в пятерку самых зависимых от импорта регионов

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Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ оценил, какие субъекты Российской Федерации могут больше всего пострадать от введенных в 2022 году санкционных ограничений.

Владимирская область оказалась в пятерке рейтинга. На первом месте Калужская, на втором Ульяновская, третью строчку заняла Самарская область, а четвертую Республика Татарстан.

Эксперты отмечают, что в зоне максимального риска оказались индустриальные регионы, в чей конечной продукции высока доля импорта из тех стран, которые объявили России санкции из-за СВО.

Больше всего зависят от поставок комплектующих и технологических решений из-за рубежа: автомобилестроение (25% импорта); производство резиновых и пластмассовых изделий (18%); производство прочих транспортных средств (16%); машины и оборудование (15%); фармацевтика (15%).