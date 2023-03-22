Недалеко от Кольчугино нашли 11 артиллерийских снарядов

фото из группы Подслушано Кольчугино в ВКонтакте

Утром 19 марта недалеко от Кольчугино, под мостом через Пекшу между Ильинским и Красной Горой, были обнаружены 11 артиллерийских снарядов. Они оказались без взрывчатых веществ. По одному из них у вызванных из Владимира сапёров возникли сомнения и они обезвредили его на месте.

По словам руководителя управления гражданской защиты Кольчугинского района Юрия Виноградова, которого цитируют наши коллеги из издания «Кольчугинские ведомости», остальные снаряды были направлены на экспертизу во Владимир. Проводится проверка.