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НовостиПроисшествия22 марта 2023 9:50

В Коврове мужчина пошел в бар отдохнуть и украл два мобильника

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
Фото с сайта pexels.com. Автор - kindel media.

Фото с сайта pexels.com. Автор - kindel media.

В Коврове полицейские передали в суд дело в отношении 34-летнего мужчины. Его обвиняют в краже двух мобильных телефонов. Материальный ущерб от противоправной деятельности злоумышленника превысил 14 000 рублей, уточняют в пресс-службе областного УМВД.

Произошло все еще в первых числах января, когда герой этой истории ночью отдыхал в одном из баров города Коврова. Там он заметил на столе два оставленных кем-то мобильных телефона. Мужчина незаметно забрал гаджеты себе и покинул заведение.

Позже владельцы телефонов обратились в полицию. А те оперативно задержали воришку. Оказался, что мужчина был ранее судим за совершение аналогичных преступлений и в августе прошлого года освободился из мест лишения свободы. Продать похищенные мобильные телефоны мужчина не успел. Они были изъяты сотрудниками полиции и впоследствии возвращены владельцу.