Госдолг Владимирской области составил 6,7 миллиарда рублей

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Министерство финансов России опубликовало документ, в котором расписаны объем и структура государственного долга субъектов Российской Федерации и долга муниципальных образований на 1 марта 2023 года.

В документе можно увидеть, что государственный долг Владимирской области составляет 6,7 миллиарда рублей. При этом он состоит только из бюджетных кредитов. У частников власти региона не взяли ни копейки. При этом за последний год объем госдолга вырос на 3 миллиарда рублей. Однако даже так Владимирская область занимает первое место в ЦФО по его объему. Все остальные субъекты РФ имеют долг выше (он варьируется от 11,3 млрд рублей у Ивановской области до 320 миллиардов у Московской области).

Губернатор 33 региона Александр Авдеев не видит проблем в росте госдолга, о чем прямо заявил на состоявшейся 15 марта пресс-конференции.

- Есть магия цифр — когда у тебя был рубль долг и ты взял копейку, то это прирост на 1%, а если долг был копейка и ты взял копейку, то прирост долга — 100%. Вопрос в том, какой долг приемлемый. Все зависит от цели, которую мы преследуем. Если цель — проесть деньги и в будущем ничего не получить, то я категорически против. Если цель — взять миллиард, привлечь еще пять миллиардов и от этого получить потом пять миллиардов налогов за 15 лет, я - за, - заявил Авдеев.