Во Владимирской области в 2023 году на поддержку "детей войны" выделили 107 миллионов рублей

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Законом Владимирской области лицам, которым на 3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет («детям войны»), установлены следующие меры соцподдержки:

- ежемесячная денежная компенсация на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 25 процентов (предоставляется более 5,5 тысячам «детей войны», не имеющим льгот по другим основаниям);

- ежегодная денежная выплата ко Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (в 2023 году её размер составит 1200 рублей, финансовую поддержку получат порядка 60 тысяч человек);

- бесплатная юридическая помощь.

На обеспечение мер поддержки «детей войны» в 2023 году из областного бюджета выделено 106,7 миллиона рублей.