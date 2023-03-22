Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 марта 2023 8:33

Во Владимирской области в 2023 году на поддержку "детей войны" выделили 107 миллионов рублей

Владимирская область вошла в число немногих регионов России, где официально закреплен статус «детей войны»
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
.

.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Законом Владимирской области лицам, которым на 3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет («детям войны»), установлены следующие меры соцподдержки:

- ежемесячная денежная компенсация на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 25 процентов (предоставляется более 5,5 тысячам «детей войны», не имеющим льгот по другим основаниям);

- ежегодная денежная выплата ко Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (в 2023 году её размер составит 1200 рублей, финансовую поддержку получат порядка 60 тысяч человек);

- бесплатная юридическая помощь.

На обеспечение мер поддержки «детей войны» в 2023 году из областного бюджета выделено 106,7 миллиона рублей.