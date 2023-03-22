В Кольчугинском районе прокуроры требуют ликвидировать незаконную свалку

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, Кольчугинской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения требований законодательства об отходах производства и потребления.

Установлено, что в поселке Бавлены слева за железнодорожным переездом, что на въезде в населенный пункт, образовалась стихийная свалка, куда сбрасывают крупногабаритный мусор и твердые коммунальные отходы.

По результатам проверки прокуратура направила в Кольчугинский районный суд иск, в котором потребовала от администрации Бавленского сельского поселения ликвидировать свалку в течение трех месяцев после вступления решения суда в законную силу.

Иск находится на рассмотрении.