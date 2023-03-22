В Гороховецком районе полицейские изъяли восемь килограммов героина

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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, следователи полиции Гороховецкого района завершили расследование уголовного дела по обвинению 34-летнего иностранца. Ему инкриминируется хранение особо крупной партии наркотиков.

Мужчину задержали на территории района сотрудники регионального главка УМВД совместно с оперативниками МВД России.

Минивэн мужчины остановили на трассе М-7, причем требование об остановке он проигнорировал, и был задержан в ходе погони. При осмотре в автомобиле нашли свертки с наркотиками, общий вес которых составил 8 килограммов. На время следствия мужчину заключили под стражу.

В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Гороховецкий районный суд, куда оно поступило с утвержденным обвинительным заключением.