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НовостиПроисшествия22 марта 2023 7:50

В Гороховецком районе полицейские изъяли восемь килограммов героина

На днях расследование уголовного дела было завершено
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: МВД-Медиа

Фото: МВД-Медиа

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, следователи полиции Гороховецкого района завершили расследование уголовного дела по обвинению 34-летнего иностранца. Ему инкриминируется хранение особо крупной партии наркотиков.

Мужчину задержали на территории района сотрудники регионального главка УМВД совместно с оперативниками МВД России.

Минивэн мужчины остановили на трассе М-7, причем требование об остановке он проигнорировал, и был задержан в ходе погони. При осмотре в автомобиле нашли свертки с наркотиками, общий вес которых составил 8 килограммов. На время следствия мужчину заключили под стражу.

В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Гороховецкий районный суд, куда оно поступило с утвержденным обвинительным заключением.