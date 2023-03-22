Во Владимирской области снова начала расти заболеваемость ОРВИ и гриппом

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За прошедшую неделю за медицинской помощью во Владимирской области обратился 9 381 человек с признаками ОРВИ. Превышение эпидпорога зарегистрировано по совокупному населению на 16,4% и в возрастной группе 15 лет и старше на 75,7%. В сравнении с предыдущей неделей зарегистрирован рост заболеваемости в детских возрастных группах: 0-2 года и 7-14 лет.

Во Владимире зарегистрировано 3 731 обращение в лечебные учреждения с признаками ОРВИ. Превышение недельного эпидемического порога зарегистрировано в возрастной группе 15 лет и старше на 7,6%.

Превышение средне-областного показателя заболеваемости отмечается в Юрьев-Польском, Кольчугинском, Киржачском, Собинском, Селивановском, Гусь-Хрустальном, Александровском районах, Владимире и Радужном.

На прошедшей неделе было проведено 364 исследования. Среди циркулирующих респираторных заболеваний вирусы гриппа составляют 61,5% от общего числа положительных находок (все случаи - грипп В). Из числа других респираторных инфекций негриппозной этиологии лидируют выделяются РС-вирусы, аденовирусы, метапневмовирусы и баковирусы.