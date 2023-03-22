Во Владимирской области 22 марта коронавирус подтвержден у 73 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области за прошедшие сутки 22 марта лабораторно подтверждено 73 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

17 случаев во Владимире, 10 - в Ковровском, 9 - в Гусь-Хрустальном, 6 - в Муромском, 4 - в Петушинском, 4 заболевших в Вязниковском, по 3 - в Александровском, Юрьев-Польском, Собинском, Киржачском, Камешковском районах, по 2 случая в Кольчугинском и Суздальском районах, по 1 заболевшему в Судогодском, Гороховецком, Меленковском районах и Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 182654 случая заболевания (50568 сл. в г. Владимире, 19798 сл. в Муромском, 21662 сл. в Ковровском, 6486 сл. в Петушинском, 8770 сл. в Кольчугинском, 11178 сл. в Александровском, 7327 сл. в Юрьев-Польском, 16428 сл. в Гусь-Хрустальном, 1750 сл. в Судогодском, 3632 сл. в Собинском, 2053 сл. в г. Радужный, 5951 сл. в Киржачском, 4217 сл. в Камешковском, 3340 сл. в Гороховецком, 4648 сл. в Меленковском, 6147 сл. в Вязниковском, 6334 сл. в Суздальском, 2365 сл. в Селивановском).