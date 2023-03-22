В Коврове будут судить двоих поджигателей входных дверей

. Фото: Иван ВИСЛОВ

Утверждено обвинительное заключение в отношении двоих жителей Коврова.

Установлено, что 12 ноября 2022 года к одному из обвиняемых обратилось неустановленное лицо, предложив за 5000 рублей поджечь входную дверь квартиры мужчины, якобы задолжавшему деньги за ранее приобретенный товар. Факт поджога нужно было снять на видео.

Злоумышленник проследовал к указанному ему дому по ул. Подлесная, облил входную дверь квартиры жидкостью, содержащей нефтепродукт, и поджёг, огонь при этом распространился и на соседнюю входную дверь. Обвиняемый снял процесс на телефон, но видео не сохранилось. Деньги он не получил.

Желая выполнить условия договора и получить 5 тысяч, мужчина через непродолжительное время решил вновь совершить поджог входной двери и обратился за помощью к своему знакомому. Обвиняемые проследовали к дому по ул. Подлесная, поочередно облили входную дверь квартиры легковоспламеняющейся жидкостью, после чего один из них поджёг её. Огонь распространился и на соседнюю дверь. На этот раз видео передали заказчику, тот перевел 5 тысяч рублей. Деньги исполнители поделили пополам.

Как сообщает областная прокуратура, из-за поджога было повреждены двери двоих жильцов дома, стоимость восстановительного ремонта составляет 17 тысяч рублей.

Позже по указанию неустановленного лица обвиняемые попытались поджечь стену жилого дома по ул. Бурматова, но хозяин успел потушить огонь.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Ковровский городской суд.