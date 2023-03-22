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НовостиОбщество22 марта 2023 5:43

Во Владимирской области создали винтовку, способную "ослепить" танк

Ее создали на заводе имени Дегтярева
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото с сайта завода имени Дегтярева

фото с сайта завода имени Дегтярева

Крупнокалиберную снайперскую винтовку «Корд» произвели на заводе имени Дегтярева в Коврове. О создании оружия рассказал начальник контрольно-испытательной станции Виталий Природин на канале "Звезда".

«Корд» - крупнокалиберная снайперская винтовка российского производства. Благодаря использованию компоновочной схемы «булл-пап» длину винтовки удалось сократить до 1 420 мм. Может работать по легкобронированной технике.

«В принципе можно бороться не с самим танком, а с навесным оборудованием. С прицелами, навесное оборудование какое-то - это вполне ей по силам, выводить из строя, соответственно танк будет ослеплен», - цитирует "Звезда" Виталия Природина.

Эта винтовка стала первой подобной разработкой за более чем столетнюю историю завода.