Во Владимире мужчина украл из аптеки витаминов и зубную пасту на 8 тысяч рублей

. Фото: Олег ЗОЛОТО

20 марта во Владимире мужчина ограбил аптеку. В полицию уже поступило сообщение от фармацевта, работавшего в ту смену.

Как рассказали в пресс-службе областного УМВД, продавец заметила, как мужчина берет с витрины витамины и несколько тюбиков с зубной пастой, кладет в сумку и покидает торговый зал. Стоимость украденного товара составила 8 000 рублей. Фармацевт попыталась остановить покупателя, но злоумышленнику удалось выбежать из аптеки и скрыться.

Сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения. И быстро выяснили личность воришки. Им оказался ранее судимый 38-летний мужчина. Уже после ареста он рассказал, что похищенный товар продал, а деньги потратил на собственные нужды.

В итоге, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.