В Муроме задержали мужчину с 65 свертками методона

фото с сайта областного УМВД

Ночью 17 марта полицейские патрульно-постовой службы МО МВД России «Муромский» на маршруте патрулирования в районе одного из домов на улице Советская задержали 32-летнего уроженца сопредельного государства, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.

В карманах одежды задержанного полицейские обнаружили 65 перемотанных желто-зеленой изолентой полимерных свертков с порошкообразным содержимым, которые были изъяты. Согласно заключению экспертов, содержимое свертков – синтетический наркотик методон массой более 17 граммов, сообщили в областном УМВД.

Наркотик мужчина должен был распространить в окружном центре бесконтактным способом.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере". Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Также при проверке было установлено, что иностранец находится в России с нарушением режима пребывания. Он привлечен к административной ответственности.