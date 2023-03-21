Умер известный владимирец Юрий Алексеевич Дмитриев

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Родные и близкие известного владимирца Юрия Алексеевича Дмитриева, много лет отдавшего преподаванию в ВлГУ, сообщают о его смерти на 89 году жизни. По просьбе группы товарищей покойного публикуем полный некролог.

"Закончил свой земной путь замечательный человек, добрый друг, верный и преданный товарищ. Его отличали глубокая порядочность, скромность, открытость души и сердца, искренний патриотизм.

Простой крестьянский сын, хвативший лиха в голодные предвоенные и военные годы на лесозаготовках, работах в колхозе, прошел трудовой путь от слесаря на оборонных заводах города Коврова до первого заместителя Председателя Владимирского Облисполкома,

В эти годы с наибольшей силой проявился организаторский талант и умение работать с людьми, При непосредственном участии Юрия Алексеевича проводились социально значимые преобразования в городах и районах области на объектах энергетики, возводились школы, больницы, жилые дома, активно развивалась инфраструктура. Юрий Алексеевич безусловно сыграл важную роль в экономическом подъёме нашего края.

В 1991 году после развала Советского Союза доктор экономических наук Ю.А. Дмитриев связал свою жизнь с передачей накопленных знаний подрастающему поколению и до последних дней жизни плодотворно трудился профессором в ВлГУ на кафедре «Менеджмента и маркетинга». За эти годы подготовил десятки докторов и кандидатов наук, издал более 300 монографий, учебных пособий, статей.

Его труд по праву оценен многочисленными государственными, профессиональными и общественными наградами, он избран членом многих Академий , Союза журналистов.

Светлая память о Юрии Алексеевиче Дмитриеве навсегда останется в наших сердцах".

Прощание с Юрием Дмитриевым состоится в Успенском Храме города Владимира 23 марта в 12.00.