Два рыбака из Владимирской области утонули в Волге

фото с сайта СУ СК России по Нижегородской области

В Нижегородской области, на реке Волга, провалились под лед трое рыбаков из Владимирской области.

По предварительным данным, днем 18 марта в районе поселка Васильсурск трое жителей Владимирской области передвигались по ледяной поверхности реки Волга на мотобуксировщике и санях. Заметив, что 56-летний мужчина упал с саней и провалился под лед, двое товарищей предприняли попытку спасти рыбака, но также провалились в воду. Только одного из них 41-летнего мужчину удалось спасти. В настоящее время он находится в районной больнице, врачи продолжают бороться за его жизнь, сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

19 марта водолазы подняли на поверхность тело 44-летнего мужчины.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.