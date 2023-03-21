Во Владимирской области восстановят дороги, задействованные при строительстве трассы М-12

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Строительство трассы М-12 разбито на 8 этапов, 4 из которых идут во Владимирской области. В рамках реализации проекта более 200 км построят в Гусь-Хрустальном, Муромском, Петушинском, Селивановском, Собинском и Судогодском районах.

Из-за строительства трассы используются региональные и муниципальные дороги, что приводит к их аварийному состоянию.

После строительства первых двух этапов, восстановлению подлежат 19 объектов дорожной инфраструктуры в Петушинском, Собинском, Судогодском районах и во Владимире, в том числе ведущих к социально-значимым объектам. Так, будут приведены в порядок: подъезд от М-7 к СНТ «Дружба»; в Покрове — улицы Герасимова и Франца Штольверка, проезд № 2, улица Северная до пересечения с улицей Центральной деревни Глубоково Петушинского района; дорога от города Покров к станции Покров и далее до деревень Марково и Домашнево; улица Станционная во Владимире; дороги от Собинки до Лакинска и Ставрово.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства сообщает, что в общей сложности двумя этапами приведут в нормативное состояние 56 км автодорог Владимирской области: более 13 км —местного значения, более 37 км — межмуниципального значения и более 5 км — регионального значения.