Александр Авдеев прокомментировал смерть 5-летнего мальчика из Юрьев-Польского

фото регионального Правительства

21 марта в региональном Правительстве проходит расширенное заседание по здравоохранению с участием губернатора Александра Авдеева. Речь зашла о смерти пятилетнего мальчика из Юрьев-Польского, который умер в ОДКБ.

- У нас, к сожалению, немало криков о помощи. У всех на слуху смерть ребенка. Конечно, никакие слова утешения не помогут маме из Юрьев-Польского. Конечно, такие ошибки нужно признавать и менять систему. При этом через ОДКБ 2000 детей прошло через реанимацию и 2000 детей было спасено. Но все равно нужно повышать и качество услуги, и ответственность за врачебные ошибки. Я могу привести много примеров, когда выхватывают один факт и делают из этого историю. 2000, 5000 спасенных жизней никто не замечает. Профессиональная гордость тоже должна быть, - цитирует Авдеева наш коллега Алексей Котмышев, находящийся на заседании.

Напомним, причины смерти ребенка до сих пор остаются непонятными. Мама мальчика настояла на эксгумации тела. При повторном вскрытии в теле не нашли почек и других органов. После этого женщина поехала в СУ СКР России к Александру Бастрыкину. Тот поручил передать расследование столичным следователям.