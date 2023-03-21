Житель Коврова пытал горячим утюгом приятеля за то, что он не называл ему пароль от телефона

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Утверждено обвинительное заключение в отношении жителя Коврова. Он обвиняется по статье "разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия".

Установлено, что днём 24 сентября 2022 года мужчина вместе со своей сожительнице (уголовное дело в отношении неё выделено в отдельное производство) находились у себя дома, где выпивали со своим знакомым. Когда спиртное закончилось, компания хотела купить ещё выпивки, но денег ни у кого не оказалось. Тогда обвиняемый забрал у приятеля из кармана брюк мобильный телефон «Realme 8», стоимостью более 12 тысяч рублей.

Чтобы телефон было проще продать, сожители стали требовать у потерпевшего защитный пароль для разблокировки телефона, однако получили отказ. Тогда злоумышленник начал бить приятеля по голове и туловищу, после чего сожители пригрозили, что отрежут ему ухо. Однако тот отказывался назвать пароль телефона. Тогда обвиняемый ударил приятеля в ухо, и не меньше двух раз приложил подошву раскалённого утюга к телу жертвы. У мужчины диагностирован ожог груди и области живота, сообщает детали областная прокуратура.

В дальнейшем пострадавший смог выйти из квартиры, а сожители продали похищенный телефон за 700 рублей.

За совершённое преступление виновному возможно назначение наказания, в том числе, в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом.

Уголовное дело предстоит рассматривать Ковровскому городскому суду.