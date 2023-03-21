Владимирские спортсменки стали победительницами и призёрами Кубка мира по боксу

Фото предоставлено Правительством Владимирской области.

В городе Будва (Черногория) завершился крупный международный турнир по боксу «Жемчужина Адриатики», приравненный к Кубку мира. В нём приняли участие 175 боксёров 17-18 лет из 23 стран.

В состав сборной команды России вошли две спортсменки из Владимирской области — Дарья Новинская (63 кг) и Анастасия Малова (75 кг). Девушки провели на Кубке по два поединка.

Соперницей Дарьи Новинской в первом бою стала спортсменка из Турции Бабат Асмаул Хусна. Наша землячка одержала победу единогласным решением судей. В финальном поединке Дарья выиграла у польской спортсменки Александры Янковяк и стала победительницей юниорского Кубка мира.

Анастасия Малова в первом бою одержала победу в первом раунде над спортсменкой из Косово Либертой Хаксхолли. Однако в финальном поединке уступила польской спортсменке Оливии Арашевской и стала обладателем «серебра».

Теперь обе девушки имеют шанс проявиться себя на молодёжном чемпионате Европы по боксу, который пройдёт в Армении с 23 апреля по 4 мая.