Во Владимире у автолюбителя конфисковали машину за нетрезвую поездку

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает прокуратура Владимирской области, Ленинский районный суд Владимира на днях рассмотрел уголовное дело по обвинению местного жителя в управлении автомобилем в нетрезвом виде, совершенном повторно.

Судом установлено, что 7 января текущего года автомобиль «Киа Соул» под управлением данного гражданина инспекторы ДПС Отдела ГИБДД УМВД России по городу Владимиру остановили на улице Солнечная у дома №45.

Так как на вид мужчина оказался нетрезвым, ему предложили пройти освидетельствование при помощи алкотестера, который показал превышение концентрации паров алкоголя в выдыхаемом воздухе. Ехать в на медосвидетельствование мужчина отказался, при этом признав свою вину.

С учетом всех обстоятельств дела суд признал его виновным и приговорил к 7 месяцам колонии-поселения, а также лишил права управления транспортом на 4 года. Кроме того, суд конфисковал «Киа», как машину, использованную при совершении преступления. Новые поправки в уголовный кодекс позволяют проводить такую конфискацию.

Кстати, это уже не первый случай во Владимирской области — ранее у повторно попавшегося пьяным ковровчанина конфисковали мотоцикл.