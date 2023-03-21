Во Владимирской области установлен запрет выхода на лед водоемов

фото с сайта регионального управления МЧС

Весна подступает стремительно, ежедневно прочность и толщина льда снижаются. В соседних с Владимирской областью регионах уже зафиксированы случаи, когда при провале под лёд погибали несколько человек. Такие происшествия, по данным правоохранительных органов, произошли в Нижегородской и Ярославской областях. А в Калужской области на водоёме погибли двое детей.

В настоящее время во всех муниципальных образованиях Владимирской области установлен запрет выхода на лёд водоёмов. Для выявления и пресечения нарушений регулярно проводятся межведомственные патрулирования с участием сотрудников государственной инспекции по маломерным судам МЧС России, полиции, спасателей и представителей органов местного самоуправления.

Напомним, за нарушение требований безопасного поведения на воде предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 800 до 4000 рублей. Только с начала марта к ответственности привлечено 13 человек. С начала осенне-зимнего периода – 37.