В Вязниковском районе раскрыта особо крупная кража нефти

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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, следователи полиции Вязниковского района завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 34-летнего жителя Нижегородской области. Мужчину обвиняют в краже в особо крупном размере.

По версии следствия, вместе с сообщником, который в настоящее время умер, незаконно подключились к магистральному нефтепроводу в Вязниковском районе и перегоняли через шланг километровой длины нефтепродукты. Поступали они в резервуары, расположенные на запрошенной автозаправке. Для маскировки шланг мужчины присыпали листвой и прикопали.

В течение долгого времени сообщники качали топливо, и выкачали 169 тонн, но продать его не успели, так как были задержаны. Общая сумма ущерба нефтяной компании составила 3 миллиона рублей.

Уголовное дело 21 марта было направлено в Вязниковский городской суд с утвержденным обвинительным заключением.