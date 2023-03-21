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НовостиОбщество21 марта 2023 8:38

Во Владимире вводятся дополнительные автобусы на маршруте №33С

Они будут курсировать в часы пик по укороченному пути
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: администрация города Владимира

Фото: администрация города Владимира

Как сообщает администрация города Владимира, согласно решению комиссии по организации перевозок пассажиров общественным транспортом, в целях улучшения обслуживания жителей Пиганово, с 22 марта на маршруте №33С вводятся дополнительные укороченные рейсы от Пиганово до «Рябинки».

Ехать эти машины станут таким образом: «Пиганово - Институт защиты животных - улица Родниковая - улица Михалькова - Институтский городок - Юрьевец - Московское шоссе - проспект Ленина - улица Пугачёва - Рябинка» и обратно.

Отправление из Пиганово в 07:10, 07:22, 07:52, 08:04, 08:34, 08:45, 09:15. Автобусы будут иметь специальные таблички, гласящие, что следуют они до «Рябинки».