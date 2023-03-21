Владимирские общественники закупят бойцам в зоне СВО противодронные ружья

Фото: ОНФ во Владимирской области

Как сообщает ОНФ во Владимирской области, представители организации на днях доставили нашим землякам, находящимся в зоне проведения специальной военной операции спецсредства разведки: квадрокоптеры, инверторы, тепловизоры, а также пауэрбанки, кошки и шнуры к кошкам, дальномеры, карты памяти, и даже сушилки для обуви.

Также бойцам передали письма и рисунки от детей, блиндажные свечи и вяленое мясо от благотворителей.

Не забыли и предметы для военного госпиталя, куда передали костыли, мед, сало и вязаные носки.

Как рассказали представители ОНФ, теперь они начали сбор средств на покупку дронов, приборов ночного видения, прицелов и противодронных ружей. Владимирцы могут помочь в сборе денег. Более подробную информацию об этом можно узнать на официальном сайте ОНФ во Владимирской области.