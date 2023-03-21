Житель Владимира украл из аптеки витамины и зубную пасту

кадр с камеры видеонаблюдения

Накануне в дежурную часть пункта полиции № 13 УМВД России по городу Владимиру поступило заявление от фармацевта одной из городских аптек из-за кражи товара из торгового зала.

Женщина пояснила, что заметила, как мужчина берет с витрины витамины и несколько тюбиков с зубной пастой, кладет в сумку и покидает торговый зал, не оплатив товар общей стоимостью 8 тысяч рублей. Фармацевт попыталась остановить покупателя, но ему удалось выбежать из аптеки и скрыться. рассказали в областном УМВД.

Сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения. Личность подозреваемого была установлена, мужчина был задержан. Им оказался ранее судимый 38-летний безработный местный житель. Он признался в краже, пояснив, что похищенный товар продал, а деньги потратил на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.