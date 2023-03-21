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НовостиПроисшествия21 марта 2023 6:11

Троих жителей Мурома осудили за создание тайников-закладок с наркотиками

Они отправятся в колонию строгого режима на 8,5, 9 и 10 лет
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Муромским городским судом рассмотрены уголовные дела в отношении троих местных жителей.

В 2021 году мужчины за денежное вознаграждение в Муроме, а также в Нижегородской области организовывали тайники-«закладки» с наркотическими средствами, расфасованные для разового употребления.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств признаны явки с повинной, активное способствование раскрытию преступлений, состояние здоровья, наличие заболеваний. Учтены факты привлечения к уголовной ответственности, непризнание вины и отсутствие раскаяния в содеянном.

Подсудимым назначены наказания в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев, 9 лет и 10 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговоры в законную силу не вступили.