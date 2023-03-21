Троих жителей Мурома осудили за создание тайников-закладок с наркотиками

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Муромским городским судом рассмотрены уголовные дела в отношении троих местных жителей.

В 2021 году мужчины за денежное вознаграждение в Муроме, а также в Нижегородской области организовывали тайники-«закладки» с наркотическими средствами, расфасованные для разового употребления.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств признаны явки с повинной, активное способствование раскрытию преступлений, состояние здоровья, наличие заболеваний. Учтены факты привлечения к уголовной ответственности, непризнание вины и отсутствие раскаяния в содеянном.

Подсудимым назначены наказания в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев, 9 лет и 10 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговоры в законную силу не вступили.