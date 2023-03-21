В Кольчугинском районе многодетной семье отказали в предоставлении земельного участка

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Кольчугинской межрайонной прокуратурой проведена проверка по обращению местной жительницы по вопросу несоблюдения требований земельного законодательства администрацией Есиплевского сельского поселения при реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

По закону, многодетная семья, имеющая трех и более детей, должна бесплатно получить в собственность земельный участок. За это отвечает муниципалитет.

Установлено, что должностным лицом администрации Есиплевского сельского поселения многодетной семье отказано в принятии заявления о постановке на учет с целью последующего предоставления земельного участка.

Для восстановления нарушенных прав многодетной семьи межрайонной прокуратурой в адрес главы администрации Есиплевского сельского поселения внесено представление. Устранение выявленных нарушений находится на контроле межрайонной прокуратуры.