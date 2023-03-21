Председателем Общественной палаты Владимирской области вновь избран Анатолий Аннин

фото с сайта Общественной палата Владимирской области

20 марта Общественная палата Владимирской области 6-го состава провела первое, заседание. На нем избрали руководство, состав Совета палаты, определили количество и названия комиссий, утвердили проект плана работы на 2023 год.

На пост председателя была вновь предложена кандидатура председателя предыдущего созыва Анатолия Аннина. Остальные члены палаты поддержали единогласно.

- Хочу поблагодарить за работу предыдущий созыв. Это были непростые 3 года: сначала коронавир, потом - поддержка семей вынужденных переселенцев, и далее участие в помощи добровольцам и мобилизованным, их семьям Многие члены палаты лично собирали грузы бойцам, ездили в подшефный Докучаевск, - написал в своем телеграме вице-председатель ЗА Роман Кавинов. - По итогам пилотного рейтинга региональных общественных палат Российской Федерации 2022 года Общественная палата Владимирской области заняла 2-е место по информационной открытости и получила свидетельство рейтингового агентства RAEX и Общественной палаты Российской Федерации.