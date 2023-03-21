Во Владимире из-за ремонта труб перекроют движение на проспекте Строителей

. Фото: Олег ЗОЛОТО

Владимирский филиал ПАО «Т Плюс» сообщает о проведении работ по устранению дефекта на тепловой сети в районе дома № 3/7 по проспекту Строителей.

В связи с производством ремонтных работ, с 9.00 часов 21 марта и планово до 20.00 часов 23 марта будет временно ограничено движение транспорта по одной полосе с нечетной стороны проспекта Строителей в районе перекрестка с ул. Белоконской.

Владимирский филиал ПАО «Т Плюс» приносит жителям города Владимира извинения за доставленные неудобства и приложит все усилия, чтобы завершить работы в полном объеме в установленные сроки.

Напоминаем о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения всеми его участниками.