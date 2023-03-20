После вмешательства судебных приставов жителю Камешково выдали протез голени

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Фото: Алексей БУЛАТОВ
Мужчина-инвалид из Камешково, имеющий право на обеспечение протезом за счет средств бюджета, обратился в суд, поскольку средство реабилитации своевременно не получил. Суд исковые требования удовлетворил.
Судебным приставом было возбуждено исполнительное производство в отношении Владимирского регионального отделения Фонда социального страхования РФ. Представителю организации-должника вручено постановление о возбуждении исполнительного производства и требование о немедленном исполнении решения суда.
После этого мужчина получил протез голени.