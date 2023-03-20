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НовостиОбщество20 марта 2023 12:19

В Гороховецком районе полицейские провели операцию «Улица»

Они уделили особое внимание нарушениям в общественных местах
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: УМВД России по Владимирской области

Фото: УМВД России по Владимирской области

В ходе работы сотрудники ДПС, ППС и участковые уполномоченные, а также представители подразделений по делам несовершеннолетних совершали рейды, проверяли ранее судимых жителей и пресекали административные правонарушения.

Всего было проверено 70 человек, кроме того, полицейские побеседовали с пенсионерами на темы профилактики мошенничества.

Кроме того, за несколько дней было составлено 50 протоколов об административных правонарушениях и зарегистрировано несколько материалов, в которых может быть усмотрен состав преступления.