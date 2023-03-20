Владимирская спортсменка завоевала три золотые медали первенства России по спорту глухих

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16 - 18 марта в Республике Коми прошло первенство России по спорту глухих в дисциплине «Лыжные гонки». В соревнованиях принимали участие лыжники из Москвы, Республики Коми, Кировской, Владимировской, Пензенской, Омской и Брянской областей, Удмуртской Республики, Ханты-Мансийского АО–Югры.

Наш регион представляла воспитанница областной спортивно-адаптивной школы по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта Олеся Левковская.

На протяжении трёх дней соревнований девушки и юноши 2004-2008 г.р. состязались в гонках классическим и свободным стилем, а также в спринте. Олеся стала лучшей среди девушек во всех гонках! Итог: три «золота».