Во Владимире директора МКП «ЖКХ» обвиняют в халатности

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, заместитель городского прокурора Владимира утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному СУ СК России по Владимирской области в отношении руководителя МКП Владимира «ЖКХ» по факту халатности.

По версии следствия, между муниципальной управляющей компанией и жителями дома №78 по улице Горького заключен договор на управление общедомовым имуществом и его содержанию.

Вместе с тем, в нарушение условий договора предприятие не проводило вовремя очистку крыши от снега и наледи, а также не огородила прилегающую к дому территорию лентами и предупредительными аншлагами.

В итоге это привело к тому что 21 марта 2022 года снег рухнул с кровли на восьмилетнюю девочку. К счастью, ребенок пострадал не сильно — врачи диагностировали у нее ушибы и ссадины.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в Октябрьский городской суд Владимира.