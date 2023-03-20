Во Владимире пройдет прощание с врачом-неврологом, погибшем в зоне СВО

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20 марта состоится прощание с Андреем Сафроновым, врачом-неврологом городской поликлиники №2 г. Владимира. Он погиб, исполняя служебный долг в зоне СВО, сообщает Минздрав Владимирской области.

"Ему было 45. Невосполнимая утрата для родных, близких, коллег и в целом системы здравоохранения. Пациенты называли его «доктором от Бога», безгранично доверяли, относились с глубоким уважением. Родина Андрея Ивановича - Петропавловск-Камчатский. Он закончил Военно-медицинский институт Федеральной пограничной службы РФ при Нижегорожской государственной медицинской академии. Там же прошёл интернатуру по специальности "Общая врачебная практика". В 2004 году получил специализацию по специальности «Неврология». В 2010 ему присвоили ученую степень кандидата медицинских наук", указано в неврологе.

В Горбольнице №4 города Владимира Андрей Сафронов работал с 2005 года, позднее работал в автоприборовской поликлинике и Суздальской районной больнице. В 2021 году устроился на работу в городскую поликлинику №2 г. Владимира. Осенью 2022 года был мобилизован.

Врачи и чиновники выражают искренние соболезнования родителям, супруге и детям Андрея Ивановича.