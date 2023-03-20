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НовостиПроисшествия20 марта 2023 9:26

В Петушинском районе произошло столкновение трех автомобилей

ДТП случилось в пятом часу вечера 19 марта
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: УМВД России по Владимирской области

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, около 16.50 на 1 километре автодороги «город Покров — поселок Введенский» 27-летний водитель «Нивы» не справился с управлением, в результате чего выехал на встречную полосу и врезался в «Фольксваген» под управлением 30-летнего мужчины.

После удара «Ниву» отбросило на проезжавший мимо «Ленд Ровер» под управлением водителя 1989 года рождения.

В результате ДТП пострадал 28-летний пассажир «Фольксвагена», которого врачи после оказания помощи отпустили лечиться домой.

По факту аварии в Госавтоинспекции проводится проверка, обстоятельства случившегося устанавливаются.