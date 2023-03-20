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НовостиОбщество20 марта 2023 8:39

Во Владимирской области социальные пенсии вырастут на 3,3 процента

Индексация состоится с 1 апреля текущего года
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Даниил ОПАРИН

На официальном сайте правовой информации России опубликовано постановление Правительства России от 17 марта 2023 года №404.

Согласно данному постановлению, с 1 апреля на всей территории страны, включая Владимирскую область, коэффициент индексации социальных пенсий составит 1,033.

В Фонде пенсионного и социального страхования уточнили, что с с апреля социальные пенсии, таким образом, будут проиндексированы на 3,3 процента с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера России за прошедший год.

Таким образом, прибавка к социальным пенсиям в зависимости от их вида составит в среднем от 100 до 200 рублей.