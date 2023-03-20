Во Владимир прибыли мощи святой блаженной Матроны Московской и святителя Луки Крымского

Фото предоставлено владимирской епархией.

18 марта 2023 года паломническая служба Владимирской епархии доставила в храм Архангела Михаила на Студёной горе города Владимира ковчежцы с частицами мощей святой блаженной Матроны Московской и святителя Луки Крымского.

Ежедневно с 7.00 до 19.00 все желающие могут поклониться святыням. В 8.00, 13.00 и 17.00 у мощей будут совершаться молебны с чтением акафистов. Святыни будут находиться в храме до 11 апреля.

Христиане считают, что святая блаженная Матрона Московская помогает обращающимся к ней в самых различных житейских ситуациях. Чаще всего к ней приходят те, кто хочет забеременеть или избавиться от различных недугов. Что касается святителя Луки Крымского, то к нему обращаются за помощью в исцелении от душевных и телесных недугов, от алкоголизма, наркомании, рака и других заболеваний. Также христиане просят святого помочь в успешном прохождении операции. Молятся святителю и о благополучных родах.