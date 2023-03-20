Во Владимире управляющие компании наказали за невозможность вывезти мусор

На некоторых контейнерных площадках скопились горы мусора Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

В ходе проверки установлено, что в ряде многоквартирных домов, находящихся в обслуживании МКП города Владимира «ЖКХ», ОО «Наш дом 3», ООО «Ресурс», ООО «УК ЖРЭП», ТСЖ «Сурикова 10 а», ТСЖ «Василисина 4», ЗАО «Альтернатива», ЖСК-164, ЖСК-166 и рядом других управляющих организаций не организована полноценная очистка территорий от наледи, в результате чего на подъездах к контейнерным площадкам образовались колеи.

Ранее мы уже писали, что по причине скользких дорог мусоровозы не могут проехать к площадкам, в результате чего на них копились горы мусора.

По результатам проверок руководителей и ответственных сотрудников провинившихся компаний вызвали в прокуратуру, где возбудили дела об административных правонарушениях.

Также недочет нашли и в работе Центра управления городскими дорогами, который не обеспечил на внутриквартальных территориях подъезды к контейнерным площадкам. В частности, такие нарушения вскрылись на проспекте Ленина, улицах Растопчина и Большом проезде. Директору ЦУГД также внесли представление и возбудили дело об административном правонарушении.

Не обошлось без претензий и к регоператору «Биотехнологии». Представителя организации тоже вызвали в прокуратуру и внесли предостережение о недопустимости сбоя графика вывоза мусора.

Проверки соблюдения данного графика продолжаются.