Жительница Владимира украла у знакомого куртку с 900 тысячами рублей

. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В марте в полицию Владимира обратился 39-летний житель Камешковского района, который сообщил, что накануне малознакомая женщина похитила принадлежащую ему куртку с деньгами в сумме 900 тысяч рублей.

Полицейские установили личность и местонахождение подозреваемой. Безработная 40-летняя жительница Владимира была задержана и призналась в содеянном.

Установлено, что потерпевший и подозреваемая познакомились в областном центре, после чего мужчина предложил продолжить знакомство в гостинице. По дороге, находясь в такси, женщина обратила внимание как мужчина, достав из кармана пачку купюр, щедро расплатился с водителем. Но знакомство не задалось. В номере гостиницы между новыми знакомыми произошел конфликт, после которого, воспользовавшись подходящим моментом, злоумышленница похитила мужскую куртку с деньгами, и скрылась, рассказали подробности в областном УМВД.

Часть похищенных денег, которые женщина не успела потратить, сотрудники полиции изъяли. Возбуждено уголовное дело по статье "кража". Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.