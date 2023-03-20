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НовостиОбщество20 марта 2023 6:50

Во Владимире горбольница №2 задолжала поставщикам 7 миллионов рублей

Нарушение обнаружили прокуроры в ходе проверки
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Олег ЗОЛОТО

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проведенной прокуратурой города Владимира проверки было установлено, что городская больница №2 заключила договора с 27 предпринимателями заключила государственные контракты на поставку лекарств.

Предприниматели свои обязательства выполнили, но денег в положенный срок не получили. В общей сложности на момент проверки больница оказалась должна 7 миллионов рублей. По ее результатам главному врачу медучреждения было внесено представление, после чего задолженность была полностью погашена.

Также на ответственного сотрудника больницы было возбуждено дело об административном правонарушении.