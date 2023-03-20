Во Владимирской области 20 марта коронавирус подтвержден у 74 человек

. Фото: Олег ЗОЛОТО

Во Владимирской области за прошедшие сутки 20 марта лабораторно подтверждено 74 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

18 случаев во Владимире, 13 - в Гусь-Хрустальном 11 - в Ковровском, 9 - в Муромском, 4 - в Александровском, по 3 заболевших в Петушинском, Кольчугинском, Камешковском и Суздальском районах, по 2 случая в Собинском и Гороховецком районах, по 1 - в Юрьев-Польском, Вязниковском и Селивановском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 182511 случаев заболевания (50531 сл. в г. Владимире, 19785 сл. в Муромском, 21644 сл. в Ковровском, 6480 сл. в Петушинском, 8768 сл. в Кольчугинском, 11169 сл. в Александровском, 7320 сл. в Юрьев-Польском, 16409 сл. в Гусь-Хрустальном, 1748 сл. в Судогодском, 3628 сл. в Собинском, 2050 сл. в г. Радужный, 5946 сл. в Киржачском, 4212 сл. в Камешковском, 3339 сл. в Гороховецком, 4646 сл. в Меленковском, 6141 сл. в Вязниковском, 6331 сл. в Суздальском, 2364 сл. в Селивановском).