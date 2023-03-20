Жители Владимирской области рассказали, почему рожают двух и более детей

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Владимирстат подвел итоги выборочного наблюдения репродуктивных планов населения.

Во Владимирской области в обследовании приняли участие 360 домохозяйств: в Александрове, Покрове, Собинке, Гусь-Хрустальном, Коврове, Муроме, Ленинском и Фрунзенском районах Владимира, п.Станции Сарыево, п.Красное Эхо, п.Муромцево, с.Гавриловское.

Главным мотивом появления детей в семье у женщин оказалось желание, чтобы первенец не чувствовал себя одиноким (32,2%). На втором месте – мотив решения жилищных проблем (29,3%), на третьем – укрепление семьи (29,2%). Помимо этого, у женщин имеет большое значение мнение супруга (27,7%) и желание повысить уровень жизни семьи (26,8%). Также в списке – гарантии поддержки детьми в старости (25,1%) и желание снова иметь в семье малыша (23,4%). Несколько меньшее значение имеет опасение, что единственный ребёнок вырастет эгоистом (23,4%). Замыкают список наличие двух детей у родителей или родителей супруга (19,7%), а также мечта первого ребёнка о брате или сестре (17,2%).

У мужчин на первом месте оказалось желание, чтобы первый ребёнок не чувствовал себя одиноким (30,2%). Кроме того, сказывается мнение супруги, которая хочет снова родить (28,9%). Мужчины также хотят с помощью рождения второго ребёнка укрепить семью (28,1%). Часть мужчин считает возможным решить жилищные проблемы, используя господдержку (26,2%), в целом повысить уровень жизни семьи с помощью рождения ребенка (23,2%). Опасаются также, что единственный ребёнок может вырасти эгоистом (23%). Примерно такое же значение имеет мотив обеспечить себе больше поддержки от детей в старости (22,9%). Несколько меньше важности у мотива, что двое детей было у их родителей или родителей супруги (19,2%). Также мужчин побуждает желание снова возиться с малышом (19,1%) или мечта первого ребёнка иметь брата или сестру (17,1%).