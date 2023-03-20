Во Владимире перекроют улицу Стрелецкую

Фото с сайта pexels.com. Автор - Jan Van Der Wolf.

Завтра, 21 марта, с 9.00 до 17.00 будет временно перекрыто движение автотранспорта на участке дороги по улице Стрелецкой от дома №25 до дома №39-а для производства работ по опиловки зеленых насаждений. Об этом сообщают в администрации города Владимира.

Данное перекрытие не скажется на работе общественного транспорта. А вот водителям других автомобилей нужно заблаговременно выбирать пути объезда.

В мэрии также напоминают о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения всеми его участниками.