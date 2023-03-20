Во Владимире приступили к локальному ремонту городских дорог

Фото: администрация города Владимира

Как сообщает администрация города Владимира, сотрудниками Центра управления городскими дорогами ведутся работы по ремонту дорожного полотна при помощи литой асфальтобетонной смеси, которую возможно укладывать при низких температурах.

Так, на минувшей неделе работы проводились на улицах Урицкого, Вокзальной, Большой Нижегородской, Краснознаменной и на мосту через Клязьму. В общей сложности было израсходовано 3,7 тонн асфальтобетонной смеси.

Владимирцам предлагается самим сообщать в ЦУГД о ямах на дорогах. Сделать это можно по телефону: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00 с перерывом на обед 12.00 до 13.00) или на мобильный телефон: 8-960-721-49-49 (круглосуточно, с перерывами с 12.00 до 13.00, и с 24.00 до 1.00).