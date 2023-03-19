Во Владимирской области 19 марта 2023 года коронавирус выявили у 78 человек

. Фото: Иван МАКЕЕВ

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 19 марта 2023 года лабораторно подтверждено 78 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Вот как распределились случаи по районам: 21 сл. в г.Владимире, 10 сл. в Муромском, 7 сл. в Ковровском, 4 сл. в Петушинском, 4 сл. в Кольчугинском, 5 сл. в Александровском, 2 сл. в Юрьев-Польском, 11 сл. в Гусь-Хрустальном, 2 сл. в г. Радужный, 3 сл. в Киржачском, 1 сл. в Камешковском, 1 сл. в Меленковском, 3 сл. в Вязниковском, 2 сл. в Суздальском, 2 сл. в Селивановском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 182437 случаев заболевания (50513 сл. в г. Владимире, 19776 сл. в Муромском, 21633 сл. в Ковровском, 6477 сл. в Петушинском, 8765 сл. в Кольчугинском, 11165 сл. в Александровском, 7319 сл. в Юрьев-Польском, 16396 сл. в Гусь-Хрустальном, 1748 сл. в Судогодском, 3626 сл. в Собинском, 2050 сл. в г. Радужный, 5946 сл. в Киржачском, 4209 сл. в Камешковском, 3337 сл. в Гороховецком, 4646 сл. в Меленковском, 6140 сл. в Вязниковском, 6328 сл. в Суздальском, 2363 сл. в Селивановском).