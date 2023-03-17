Жителя Меленковского района, погибшего на Украине, наградили Орденом Мужества посмертно

фото из телеграма Александра Авдеева

17 марта в Правительстве области вручали высокую государственную награду родителям погибшего в ходе спецоперации на Украине лейтенанта Максима Вялова из Меленковского района.

Он поступил в вуз с военной кафедрой, хорошо учился, был активным и спортивным парнем. Родные, учителя, товарищи в один голос говорят: он из тех, кто не боится ответственности и не подведёт. Не подвёл. С честью выполнил воинский долг, защищал страну, мирных жителей от неонацистов. Максим ушёл служить в 22, принял на себя командование взводом связи. Погиб 8 ноября 2022 года в селе Макеевка, ЛНР, - написал губернатор Александр Авдеев в своем телеграм-канале.

Власти обещали помочь семье погибшего.