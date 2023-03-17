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НовостиПроисшествия17 марта 2023 7:54

В Коврове у местного жителя обнаружили крупную партию наркотиков

Запрещенные вещества хранились у него дома
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Олег ЗОЛОТО

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, следователи полиции Коврова возбудили уголовное дело по факту незаконного хранения наркотиков в крупном размере.

Фигурантом по делу проходит 26-летний житель города. В январе в ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции обнаружили у него дома более 500 граммов гашишного масла, а также 165 граммов марихуаны.

Масло парень изготовил по известной ему технологии и держал его в холодильнике, а марихуану вырастил.

Свою вину молодой человек признал. В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Ковровский городской суд, куда оно поступило с утвержденным обвинительным заключением.